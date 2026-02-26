Un commento di un commentatore ha suscitato interesse, indicando che il fronte del No potrebbe essere in vantaggio rispetto a quello del Sì. La sua affermazione si basa su alcune personalità pubbliche che, secondo lui, avrebbero influenzato l'andamento del dibattito. La discussione si concentra sulle dinamiche che coinvolgono diversi settori e le loro possibili ripercussioni.

Se vincesse il No, che secondo Andrea Scanzi sarebbe in netto vantaggio sui Sì, sulla base di sondaggi fatti forse su Fb con i like e i cuoricini, la sinistra dovrebbe ringraziare solo gli “influencer” come lui, o come Marco Travaglio, solo per caso suo direttore, e i re delle uscite a vuoto sul referendum Nicola Gratteri e Alessandro Barbero. Nel suo ultimo post sui social, Scanzi polemizza con l’opposizione che non farebbe nulla per bloccare la riforma Nordio. Scanzi il referendum, le teorie astruse sul No degli influencer. Scanzi fa riferimento a un rapporto di Human Data che evidenzia (l’unico finora al mondo.) come il No in rete sia molto più forte del Sì, dando anche una spiegazione: “A guidare l’armata del No tre nomi che spopolano in rete come Al essandro Barbero, il combattivo Nicola Gratteri e il duro Marco Travaglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La doppia supercazzola di Scanzi: "Il No è in vantaggio grazie a me, Travaglio, Gratteri e Barbero… "

