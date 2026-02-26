La donna Malloni è un fiore nel buio

Durante la Milan Fashion Week, il direttore creativo ha illustrato la nuova collezione, sottolineando come il tema centrale sia il “gotico romantico”. Ha descritto i capi come espressione di una delicatezza che si trasforma in forza, evidenziando l’intento di unire estetica e significato in modo originale. La presentazione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, rivelando un approccio deciso e innovativo.

Nel calendario internazionale della moda, la Milan Fashion Week (dal 24 febbraio al 2 marzo -162 appuntamenti totali: 54 sfilate fisiche e 8 digitali, 73 presentazioni di cui 5 presentazioni su appuntamento e 27 eventi) rappresenta molto più di una vetrina: è un momento di confronto, visione e affermazione identitaria. Essere presenti a Milano significa misurarsi con la storia del Made in Italy e, al tempo stesso, contribuire a scriverne il futuro. È il luogo in cui ricerca, artigianalità e linguaggio creativo dialogano con un pubblico globale fatto di buyer, stampa e addetti ai lavori. In questo scenario si inserisce il percorso di Malloni, brand che fin dagli anni Sessanta ha costruito un codice espressivo distintivo, sospeso tra poesia e materia, avanguardia e tradizione. 🔗 Leggi su Laverita.info

