Brescia, 26 febbraio 2026 – Cinquanta posizioni aperte per lavorare nel turismo nella stagione estiva 2026. Se gli anni scorsi, all’apertura della chiamata, arrivavano decine di curriculum, quest’anno, alla mail dell’associazione Commercianti Salodiani non si può dire che sia arrivata una pioggia di candidature. “Aspettiamo, però, a fare un bilancio”, spiega Andrea Maggioni, Presidente Salò Promotion, che, per il terzo anno ha assunto l’onere di fare da tramite tra domanda e offerta. Lago di Garda La stagione 2026 sul Lago di Garda ricomincerà fra meno di un mese, ma diciamolo subito: come ogni anno, ci sono difficoltà nel reperire collaboratori – spiega Maggioni –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La disperata ricerca di lavoratori stagionali in provincia di Brescia: “Mancano anche i curriculum”

Leggi anche: Il lavoro c’è, mancano i lavoratori. Imprese alla ricerca delle competenze perdute

Gli imprenditori che non hanno problemi a trovare lavoratori (anche stagionali): così si fidelizzano i dipendentiChe gli “stagionali” rappresentino una grossa fetta di lavoratori in località turistiche come quelle della Riviera romagnola è un fatto risaputo.

Temi più discussi: La disperata ricerca di lavoratori stagionali in provincia di Brescia: Mancano anche i curriculum; Alla 'disperata' ricerca di montagna nei testi di Sanremo: la nuova popolarità delle terre alte si riflette nell'immaginario collettivo della società?; ??????: ??? ???????? ? ???????. ?? ????????? ???????? ?? ??? ????? ? ?? ???????? ?? ?????????? ??? ?? ?????? ???????. Just tv; Captain Tsubasa: Ep. 5 - Un altro fuoriclasse Video.

Alla 'disperata' ricerca di montagna nei testi di Sanremo: la nuova popolarità delle terre alte si riflette nell'immaginario collettivo della società?Ci risiamo. È arrivato quel momento. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina lo hanno spinto un po’ in là, verso la fine di febbraio, ma… come ogni inizio anno che si rispetti, anche in questo 2026 r ... ildolomiti.it

Anticipazioni Le Tre Rose di Eva 3x02: inizia la disperata ricerca di AlessandroFinalmente è iniziata la tanto attesa terza stagione de Le Tre Rose di Eva. La puntata di ieri 20 marzo ha tenuto incollati al televisori tanti appassionati, ma ora concentriamoci sulle anticipazioni ... it.blastingnews.com

La Diocesi di Brescia celebra la Giornata della Fratellanza Umana con il documentario “L’ultima isola”, dedicato al naufragio del 3 ottobre 2013 a #Lampedusa. Vito Fiorino, testimone di quella notte, racconta il dramma e il tentativo disperato di salvare quante - facebook.com facebook

La Diocesi di Brescia celebra la Giornata della Fratellanza Umana con il documentario “L’ultima isola”, dedicato al naufragio del 3 ottobre 2013 a #Lampedusa. Vito Fiorino, testimone di quella notte, racconta il dramma e il tentativo disperato di salvare quante x.com