La Difesa mette l’IA a sistema Cosa prevede la nuova Strategia

Il ministero della Difesa ha annunciato una nuova strategia per integrare l’intelligenza artificiale nelle sue strutture e nelle operazioni quotidiane. L’obiettivo è creare un quadro unificato che favorisca l’uso efficace delle tecnologie digitali, con un focus sulla pianificazione e l’implementazione di progetti specifici. La proposta mira a migliorare l’efficienza e la sicurezza delle attività militari.

Il ministero della Difesa ha presentato una Strategia sull’IA e l’ha inserita nella trasformazione dell’organizzazione e delle missioni. Ha fissato quattro aree, dalle operazioni alla macchina interna, passando per formazione e industria nazionale. Ha ridisegnato la governance con Uia e Liad. Ha ribadito etica e controllo umano, e ha puntato su sovranità tecnologica e su un modello linguistico interno legato ad automazione e identità digitale sicura Il ministero della Difesa ha presentato una Strategia dedicata all’intelligenza artificiale, pensata per guidarne l’adozione in modo coordinato dentro l’organizzazione e nelle attività operative. Il documento colloca l’IA nella trasformazione, non come sperimentazione isolata. 🔗 Leggi su Formiche.net

