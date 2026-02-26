Dopo una buona vittoria all’esordio sul francese Corentin Moutet per 6-2 6-4, si interrompe già agli ottavi di finale l’avventura di Alexander Zverev nell’ATP 500 di Acapulco. Il numero 4 del ranking mondiale ha perso infatti stanotte al tie-break del terzo set contro il serbo Miomir Kecmanovic (n.84 al mondo), dimostrando una volta di più le sue difficoltà nelle partite equilibrate che si decidono nelle fasi conclusive su poche palle. Il 28enne tedesco, accreditato della prima testa di serie nel prestigioso torneo centramericano, si è reso protagonista di una partenza shock ritrovandosi addirittura sotto 5-1 e cedendo il primo parziale per 6-3 in poco più di mezz’ora. 🔗 Leggi su Oasport.it

La crisi senza fine di Alexander Zverev. Pesante la sconfitta prematura ad Acapulco

