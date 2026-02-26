la corporazione degli intoccabili

Da decenni, questa corporazione degli intoccabili resiste senza modifiche, attraversando diversi governi di sinistra e di destra. La sua presenza rimane stabile, senza che siano state apportate riforme significative nel corso del tempo. La sua influenza si percepisce ancora oggi in vari settori, mantenendo una posizione di privilegio che sembra inalterata.

di Filippo Facci – Riassunto per chi è vissuto su Plutone negli ultimi tre mesi. Tra meno di trenta giorni c’è un referendum per cambiare la Magistratura, l’unica corporazione mai riformata dal Dopoguerra, l’unica che vari governi di destra o di sinistra abbiano cercato di riformare senza riuscirci, l’unica che è rimasta impermeabile a qualsiasi legge o referendum che non vedesse modificata una parte della Costituzione: da qui la necessità di modificarla, pur lasciando intatto (come viene lasciato) il fondamentale articolo 112 che garantisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e impedisce selezioni politiche nei procedimenti. La... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

