Un incendio ha causato ingenti danni alla casa di Enver, alterando di nuovo la quotidianità di Bahar e dei bambini. La situazione si è complicata, portando a nuove sfide per la famiglia. La vicenda ha avuto ripercussioni immediate sulla loro stabilità e sulle prospettive future. La dinamica dell’incendio ha lasciato molte incognite sul seguito degli eventi.

L'incendio che ha distrutto la casa di Enver cambia ancora una volta gli equilibri nella vita di Bahar e dei bambini. La forza di una donna va in onda anche oggi e domani, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, alle 16:00 su Canale 5. Sabato 28 febbraio l'appuntamento è anticipato di mezz'ora: la puntata lunga, quella che dura un'ora, inizia infatti alle 15:30 su Canale 5. E vede i principali protagonisti costretti dagli eventi a vivere sotto lo stesso tetto. Almeno temporaneamente. Dopo l'incendio, Enver (Serif Erol) e Sirin (Seray Kaya) si trasferiscono temporaneamente da Bahar (Özge Özpirinçci).

© Iodonna.it - La convivenza a casa di Bahar ha conseguenze pesanti

