La convivenza a casa di Bahar ha conseguenze pesanti

Da iodonna.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha causato ingenti danni alla casa di Enver, alterando di nuovo la quotidianità di Bahar e dei bambini. La situazione si è complicata, portando a nuove sfide per la famiglia. La vicenda ha avuto ripercussioni immediate sulla loro stabilità e sulle prospettive future. La dinamica dell’incendio ha lasciato molte incognite sul seguito degli eventi.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti L’incendio che ha distrutto la casa di Enver cambia ancora una volta gli equilibri nella vita di Bahar e dei bambini. La forza di una donna va in onda anche oggi e domani, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, alle 16:00 su Canale 5. Sabato 28 febbraio l’appuntamento è anticipato di mezz’ora: la puntata lunga, quella che dura un’ora, inizia infatti alle 15:30 su Canale 5. E vede i principali protagonisti costretti dagli eventi a vivere sotto lo stesso tetto. Almeno temporaneamente. Dopo l’incendio, Enver (Serif Erol) e Sirin (Seray Kaya) si trasferiscono temporaneamente da Bahar (Özge Özpirinçci). 🔗 Leggi su Iodonna.it

la convivenza a casa di bahar ha conseguenze pesanti
© Iodonna.it - La convivenza a casa di Bahar ha conseguenze pesanti

Leggi anche: Quattro poltrone Champions a disposizione e qualcuno resterà in piedi. Con conseguenze pesanti

Iran, Trump: "Teheran vuole un accordo ma se non lo raggiungono le conseguenze saranno pesanti"Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno avuto ottimi colloqui con l’Iran.

Temi più discussi: Raoul Bova e Beatrice Arnera, prove di convivenza: L'amore vuole un nido, cercano casa insieme a Roma; Raoul Bova e Beatrice Arnera cercano casa a Roma: convivenza sempre più vicina; Ai domiciliari, esasperato dalla convivenza chiama la polizia: Non ce la faccio più.; I Giochi sotto casa? Meglio del previsto.

la convivenza a casaLa convivenza a casa di Bahar ha conseguenze pesantiDopo l’incendio, Enver (?erif Erol) e ?irin ( Seray Kaya) si trasferiscono temporaneamente da Bahar (Özge Özpirinçci). L’idea è quella di spostarsi poi nella casa che era di Sarp, in attesa di trovare ... iodonna.it

Convivenza e matrimonio: la fatica la gioia e la santità nel «ritorno a casa»ho trentatré anni, ho iniziato il cammino in preparazione del matrimonio e, se Dio vorrà, a maggio mi sposerò. Stamane, leggendo alcuni articoli riguardo al Sinodo mi sono imbattuto, a pagina 4 del ... avvenire.it