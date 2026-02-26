gabicce gradara 1 castelfrettese 1 GABICCE GRADARA: Sammarini, Gambini (19’ st Lorenzetti), Andruccioli, Magi Filippo, Massari (14’ st Morini), Moutatahhir, Sarli, Finotti (14’ st Guidi), Magi Samuele, Bastianoni (1’ st Izzo), Fedeli (1’ st Bergamini). Panchina: Masini, Buccino, Zagaglia, Rossi. All. Bellucci. CASTELFRETTESE: Graziosi, Cerasa, Ortolani (1’ st Galeotti), Rinaldi, Mazzieri, Pesaresi (1’ st Rossini), Mazzarini, Rango, Brunetti (26’ st Polenta), Parasecoli (9’ st Lucchetti), Nuñez Mastroianni (1’ st Serrani). Panchina: Luchetti, Alessandroni, Marini, Sordoni). All. Tiranti. ARBITRO: Liso di Ancona. RETI: 40’ pt Brunetti, 38’ st Bergamini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Castelfrettese s’illude. Il Gabicce la riporta a terra

Leggi anche: Bologna-Fiorentina 1-2, il derby dell'Appennino riporta i rossoblù coi piedi per terra

Istat riporta Meloni sulla terra: calo generalizzato dell’economiaCome ha detto Giorgia Meloni? “Il tema della crescita è l’altro grande focus per me in questo anno insieme alla sicurezza”, sono state le parole...