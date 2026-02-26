La casa del delitto intatta dal 1999 | in Giappone un uomo aspetta 30 anni e la scienza trova l’assassina della moglie

In Giappone, una casa rimasta invariata dal 1999 custodisce un mistero irrisolto da decenni. Un uomo ha atteso 30 anni prima che la scienza possa portare avanti le indagini e identificare l’autrice dell’omicidio della moglie. La scena del crimine, mai modificata, è ancora lì, testimone silenziosa di un caso che ha segnato la vita di una famiglia.

Era il 13 novembre 1999 quando Satoru Takaba entrò in casa e trovò la moglie Namiko senza vita, uccisa da una coltellata. Accanto al corpo, seduto sul pavimento ancora sporco di sangue, c'era il loro figlio Kohei: aveva solo due anni, era illeso, ma troppo piccolo per raccontare qualcosa di utile alle indagini. Il caso scosse profondamente l'opinione pubblica giapponese. Le autorità mobilitarono circa centomila agenti, uno degli sforzi investigativi più imponenti del Paese, ma le ricerche non portarono a nulla. Nessun colpevole, nessun movente accertato, nessuna svolta. Il fascicolo restò aperto, ma restò un cold case. Takaba, rimasto solo.