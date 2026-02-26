La boxe si affida alla nostalgia Floyd Mayweather sale di nuovo sul ring contro Manny Pacquiao
Il 19 settembre, l’arena sferica di Las Vegas ospiterà un incontro di pugilato che richiama grande attenzione. La boxe torna a essere protagonista di uno spettacolo che unisce passato e presente, con due campioni pronti a salire sul ring. L’evento si svolgerà in una delle venue più innovative del mondo, attirando appassionati e media da ogni parte.
Floyd Mayweather Jr. contro Manny Pacquiao nell'incontro del 2015 (foto di Isaac Brekken per Ap, via LaPresse) A settembre andrà in scena un grande evento tra due ex campioni di quasi cinquant'anni. Il pugilato è costretto a richiamare vecchie glorie per mantenere vivo l’interesse intorno alla disciplina Il prossimo 19 settembre l’avveniristica cornice della Sphere di Las Vegas, l’arena sferica (appunto) più grande del mondo, ospiterà per la prima volta un incontro di pugilato. Incontro che vedrà il ritorno sul quadrato di Floyd Mayweather Jr. Il pugile americano affronterà il filippino Manny Pacquiao in quella che sarà la rivincita del primo confronto fra i due, che venne definito Fight of the Century. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
