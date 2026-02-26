La banca celebra una festa per i propri soci | in programma i Margo ' 80 e la comicità di Nevio Bedin

Venerdì 6 marzo, il Palazzetto dello Sport di Cesena si prepara a ospitare un evento speciale organizzato da RomagnaBanca Credito Cooperativo. La serata prevede una prima parte dedicata ai Margo '80, seguita da uno spettacolo di comicità con Nevio Bedin. L’iniziativa mira a coinvolgere i soci in un momento di festa e divertimento, offrendo intrattenimento per tutte le età.

Venerdì 6 marzo, alle ore 21, il Palazzetto dello Sport di Cesena si trasformerà in un grande palcoscenico per accogliere “Festa in Romagna”, l’appuntamento organizzato da RomagnaBanca Credito Cooperativo dedicato ai propri soci.A presentare la serata sarà il comico e attore teatrale Giampiero. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Una serata di festa per la banca con i propri soci nella cornice del Pala Bcc Romagnolo: il programmaA presentare la serata sarà il comico e attore teatrale Giampiero Pizzol, che accompagnerà il pubblico in un programma ricco di spettacolo e...

Temi più discussi: Una serata di festa per la banca con i propri soci nella cornice del Pala Bcc Romagnolo: il programma; Memoria e futuro: RivieraBanca rinnova il premio Scarnera, riconoscimento per 34 giovani soci; La Banca Monte Pruno celebra cinque anni di presenza a Cava de’ Tirreni; MIA Photo Fair 2026: BNP Paribas celebra 15 anni del premio alla migliore opera fotografica.

La Banca Monte Pruno celebra cinque anni di presenza a Cava de’ TirreniSi è svolto, ieri sera, a Cava de’ Tirreni l’evento culturale promosso dalla Banca Monte Pruno in collaborazione con DLiveMedia, che ha unito musica d’autore, parole e riflessione culturale in una ser ... ondanews.it

Emil Banca celebra 200 partite di Soavi con vittoria sui Lyons PiacenzaL’Emil Banca celebra nel migliore dei modi la partita numero 200 in rossoblù di capitan Federico Soavi. Nuovo record per il rugby di casa nostra: tra Bologna Rc e Bologna 1928, l’estremo ha giocato ... ilrestodelcarlino.it