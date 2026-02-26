L elettorale ‘campo largo’ dice no ma si apre partita leadership

La discussione sulla legge elettorale continua a tenere banco, mentre il fronte del 'campo largo' si mostra diviso. La proposta avanzata da alcuni esponenti ha suscitato reazioni contrastanti all’interno delle diverse forze politiche, evidenziando come le posizioni siano ancora molto distanti. La questione della leadership rimane al centro del dibattito, senza che si arrivi a una soluzione definitiva.

Roma, 26 feb. (askanews) – La mossa di Giorgia Meloni era ampiamente stata messa in conto nel 'campo largo', ma non per questo crea meno scompiglio. La bozza di nuova legge elettorale ha fatto scattare l'allarme nel centrosinistra, sia per la scelta dei tempi del centrodestra – in piena campagna referendaria – sia perché contiene quell'obbligo di indicare il capo della coalizione che rischia di far saltare il delicato equilibrio tra le forze di opposizione costruito fin qui innanzitutto dalla segretaria Pd Elly Schlein.

Campo largo senza accordo. 500 firme per Capecchi. Ma c’è chi dice «no»Pistoia, 7 febbraio 2026 – Si rafforza il sostegno intorno alla candidatura di Giovanni Capecchi per rappresentare la coalizione di centrosinistra,...

Campo largo, Mastella avvisa Pd e Cinquestelle: «Ora bisogna correre»Tentennamenti. Ritardi. E l’attesa (lunga) per i tavoli di centrosinistra evocati ma non ancora fissati in attesa delle prossime amministrative di fine maggio. Nonostante in Campania ... ilmattino.it

LEGGE ELETTORALE/ Meloni vs. campo largo, perché il nome sulla scheda impedisce l’accordoImpazza il dibattito, molto tattico e poco di merito, sulla legge elettorale. La Meloni vorrebbe il nome sulla scheda, ma il campo largo non ci sta Ci risiamo con la legge elettorale e vedremo come la ... ilsussidiario.net

La nuova proposta di legge elettorale elimina un'incognita-chiave: i collegi uninominali, che nel 2022 andarono per oltre l'80% alla coalizione guidata da Meloni perché il centrosinistra era diviso. Con il campo largo unito, diventavano una mina vagante per il x.com

In una comunità matura, la campagna elettorale non è un campo di battaglia ma uno spazio di confronto.Questo principio dovrebbe valere ovunque, ma ancora di più in una città civile... Leggi l'articolo facebook