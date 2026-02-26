Un attaccante si presenta con ferite visibili sulla testa, mentre la città si anima in festa. I compagni di squadra lo supportano e lo applaudono, definendolo un vero protagonista. La partita si decide grazie a un rigore conquistato con determinazione, mettendo in evidenza il suo spirito di sacrificio. La scena si svolge sotto gli occhi di tanti tifosi che vivono intensamente il momento.

"La forza del team è in ogni singolo membro. La forza di ogni singolo membro è nella squadra", diceva ai suoi Phil Jackson, storico allenatore di basket americano. Una frase che sembra essere stata adottata anche dall’Atalanta di Raffaele Palladino, come dimostrano le storie di Nikola Krstovic. L’attaccante della Dea ha mostrato sul suo Instagram i segni dei tacchetti del difensore del Borussia Dortmund Ramy Bensebaini. L’intervento dell’algerino ha provocato il rigore che poi Lazar Samardžic ha spedito all’incrocio dei pali, regalando alla Dea la qualificazione agli ottavi. E dopo la partita sono arrivati i complimenti dei compagni: "Il mio eroe", ha scritto l’infortunato Charles De Ketelaere, il primo ad andare negli spogliatoi per congratularsi con il montenegrino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Krstovi? mostra le ferite in testa, Bergamo in estasi. I compagni: "Sei il nostro eroe"

Sei secoli d’arte in mostra alla Fiera di Bergamo con 200 espositoriA gennaio il polo di via Lunga ospiterà due importanti manifestazioni del settore: la 21ª edizione di Bergamo Arte Fiera (Baf), dedicata all’arte...

Le nuove controversie sui design di Batman di DC migliorano il nostro eroeLe recenti produzioni dedicate a Batman si distinguono non solo per le trameNarrative, ma anche per le scelte stilistiche adottate, che hanno...