Dopo la partita contro il Galatasaray, Koopmeiners ha scritto sui social per ringraziare i tifosi. Ha descritto l’atmosfera come incredibile e ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto. La sua testimonianza si è concentrata sull’energia del pubblico durante l’incontro. Il giocatore ha voluto condividere il suo apprezzamento con i tifosi che hanno sostenuto la squadra in modo forte.

© Juventusnews24.com - Koopmeiners dopo la partita contro il Galatasaray: «Atmosfera incredibile». Poi il ringraziamento ai tifosi – FOTO

