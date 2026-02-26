Kate Middleton episodio angosciante | Non ce la faccio più

Kate Middleton appare sempre molto naturale e tranquilla in pubblico, ma questa sicurezza non è stata facile da conquistare, soprattutto quando hai gli occhi del mondo puntati addosso e i paparazzi alle calcagna. Lady Diana ha di fatto perso la vita, perché perseguitata da fotografi e giornalisti d'assalto. Ma anche l'attuale Principessa del Galles ha avuto un momento di cedimento, tanto da sfogarsi dicendo che non ce la faceva a reggere. Kate Middleton, il sacrificio per apparire in pubblico Kate Middleton è riuscita, con molta padronanza di sé ed equilibrio, affrontare pubblico e media ai BAFTA, mostrandosi subito dopo l'arresto, e rilascio, dell'ex Principe Andrea. 🔗 Leggi su Dilei.it

