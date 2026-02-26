Dopo l'eliminazione in Champions, la Juventus riprende gli allenamenti concentrandosi sulla prossima sfida. Spalletti si affida a Bremer per rafforzare la difesa in vista della Roma, mentre Kalulu cerca di recuperare dalla recente indisponibilità. La squadra si prepara a affrontare le prossime partite con determinazione, mantenendo alta l’attenzione sugli obiettivi stagionali.

La squadra bianconera è tornata subito al lavoro dopo la cocente uscita di scena in Champions col Galatasaray La Juventus si lecca le ferite dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray, con la ‘Vecchia Signora’ a un passo da un’impresa storica dopo la pesantissima sconfitta dell’andata. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it I supplementari sono stati fatali alla squadra di Spalletti, trafitta sul 3-0 dall’ex Napoli Osimhen. La Juve però deve cercare di riassorbire subito la botta e concentrarsi immediatamente sul campionato, dove arriva una sfida cruciale in chiave quarto posto. Domenica sera c’è lo scontro diretto nella tana della Roma, che dirà tanto sulla corsa alla qualificazione per la prossima Champions. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Spalletti si consola con Bremer per la Roma. Sospiro per Kalulu

Leggi anche: Juventus, sospiro Bremer: escluse lesioni ma resta il dubbio Roma

Juventus, suggestione Bremer per Spalletti: titolare contro la Roma?Gleison Bremer è pronto al ritorno dal primo minuto nel big match di sabato contro la Roma.

JUVE-ROMA, Spalletti: Milik convocato, Bremer gioca. Cambiaso sotto livello. Conferenza stampa

Temi più discussi: Spalletti ringrazia squadra e Stadium: enorme delusione dopo l'eliminazione Juve ma anche tanto orgoglio; Como batte Juventus, ruggito europeo per i lariani. Bianconeri travolti dai fischi; Galatasaray-Juventus (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronostico; Juve, Koopmeiners non si consola: Due gol inutili, dopo il rosso dovevamo essere più intelligenti.

Juve, i retroscena della beffa: Spalletti furioso con uno dei suoi, pianto Thuram e Perin sembra Di GregorioJuve, i retroscena della beffa contro il Galatasaray: Spalletti furioso l'arbitro e con Adzici, Thuram in crisi di pianto e Perin sembra quasi Di Gregorio. sport.virgilio.it

Palladino e l'Atalanta si esaltano nelle grandi notti, quanti rimpianti per la Juventus e SpallettiNotte da leoni e da rimpianti in Champions, un allarme per il calcio italiano: l'Atalanta di Palladino vola agli ottavi con una prestazione straripante, la Juve esce a testa alta ma con l'amaro in boc ... corriere.it

Juventus, oggi Pinsoglio e poi Da McKennie e Spalletti a Vlahovic: i piani della dirigenza facebook

Juve, il punto sui rinnovi (anche di Spalletti) Dalla prossima settimana inizierà un periodo di nuove firme in casa bianconera @ChiaraLaGreca #Tuttosport #Juventus #Spalletti x.com