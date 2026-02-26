Juventus | Pinsoglio rinnova
La Juventus annuncia il rinnovo di contratto del portiere Pinsoglio, segnando un passo importante per la squadra in vista della prossima stagione. La decisione arriva in un periodo di cambiamenti e riflessioni, mentre si cercano nuove strategie per rafforzare il gruppo. La società ha confermato l’accordo, sottolineando l’importanza della continuità nel reparto portieri.
In un momento di grande pressione per la Juventus – reduce dall'eliminazione nei playoff di Champions League contro il Galatasaray e con la testa già alla trasferta decisiva contro la Roma domenica sera – arriva una notizia positiva dal fronte contratti: Carlo Pinsoglio ha rinnovato il suo contratto con la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.
Pinsoglio Juve, il portiere bianconero rinnova con la Vecchia Signora: i dettagli dell’accordo con l’estremo difensoredi Redazione JuventusNews24Pinsoglio Juve, il portiere bianconero rinnoverà con il club fino al 2027.