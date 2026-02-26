La Juventus si trova ad affrontare nuove tensioni dopo la sconfitta in una recente competizione europea, con alcune dichiarazioni da parte di un ex calciatore che hanno attirato l’attenzione sui social. La squadra si prepara ora a reagire alle critiche e alle provocazioni, cercando di mantenere la concentrazione in vista delle prossime sfide ufficiali.

La delusione della Juventus per la rimonta sfiorata contro il Galatasaray (3-2 allo Stadium, non sufficiente per ribaltare il 5-2 dell’andata) è ancora bruciante, e i bianconeri devono fare i conti anche con le frecciate social che arrivano da ex giocatori e rivali. Stavolta è Kostas Manolas, ex difensore della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Manolas provoca i bianconeri

