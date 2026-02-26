Juventus il cuore di Locatelli | Mi viene da piangere

Da ilprimatonazionale.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi viene da piangere, abbiamo dato il cuore e l’anima”Le parole di Manuel Locatelli ai microfoni di Prime Video, subito dopo il triplice fischio finale di Juventus-Galatasaray (3-2 dts, 5-7 aggregato), hanno catturato l’emozione cruda di una serata che ha lasciato il segno. Le parole di Locatelli Il capitano bianconero, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus il cuore di locatelli mi viene da piangere
© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il cuore di Locatelli: “Mi viene da piangere”

Locatelli amaro dopo Juve Galatasaray: «Mi viene da piangere! Abbiamo dato il cuore e l’anima, gli errori possono succedere. Ora dobbiamo fare questa cosa»Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.

Amarezza Juve, Locatelli: "Mi viene da piangere". Gatti: "Abbiamo dato tutto"L'amarezza e la delusione cacciano in un angolo lo sfinimento per una battaglia di centoventi minuti, persa, ma solo nel punteggio.

la juventus non muore letteralmente MAI

Video la juventus non muore letteralmente MAI

Temi più discussi: Juventus fuori dalla Champions League: ai bianconeri non basta il cuore in 10 contro 11; Champions League, il cuore della Juve non basta: i bianconeri rimontano ma crollano ai supplementari; Alla Juve non basta il cuore, Galatasaray vince ai supplementari; Champions, la Juve esce ai supplementari dopo una rimonta incredibile: tutte le dichiarazioni.

Pagelle di Juventus-Galatasaray 3-2: Osimhen gela i bianconeri ai supplementari. Male Zhegrova e David, il cuore non bastaChampions League, Juventus-Galatasaray 3-2 i top e flop del match: Locatelli, Gatti e McKennie firmano la clamorosa rimonta. Ai supplementari Osimhen e Yilmaz confezionano la beffa. sport.virgilio.it

juventus il cuore diJuventus, Locatelli: Mi viene da piangere, abbiamo messo cuoreManuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juventus, ha parlato nel corso di un'intervista concessa a Prime Video dopo la gara di Champions League di ieri. fantacalcio.it