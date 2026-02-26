Juventus-Galatasaray fino alla fine | la Vecchia Signora mostra in campo il proprio motto

Una Juventus strabiliante ed agguerrita ha incantato il pubblico di Torino. Carisma, grinta, passione e determinazione: sono questi gli aggettivi giusti per descrivere i bianconeri in campo. Nonostante il risultato difficile da ribaltare e molti episodi sfavorevoli alla squadra di Spalletti, i ragazzi non si sono persi d’animo: anche con un uomo in meno hanno lottato e infilato due gol nella porta difesa da Cakir. Con il risultato complessivo di 5-7 a favore dei turchi, la Juventus è fuori dalla Champions League, ma ha sicuramente ricordato cosa vuol dire sudare per questa maglia. L’effetto Allianz: la spinta dei tifosi . A differenza della gara d’andata, dove la squadra aveva dovuto gestire l’inferno ambientale, a Torino la grinta si è trasformata in aggressività pura. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Del Piero prima di Juve Galatasaray: «In questo club vige il motto fino alla fine. Per passare il turno servirà una cosa»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Gol Locatelli, Juve Galatasaray 1-0: il capitano bianconero su rigore dà il via alla rimonta della Vecchia Signoradi Redazione JuventusNews24Gol Locatelli, il capitano bianconero su rigore ha sbloccato il match aprendo le danze e aumentando le speranze di rimonta...

Temi più discussi: Juventus - Galatasaray, anteprima di Champions League: dove guardarla, stato di forma e dichiarazioni; Playoff UCL | Juventus-Galatasaray | La conferenza stampa di Spalletti e Kelly; Champions, la Juve esce ai supplementari dopo una rimonta incredibile: tutte le dichiarazioni; La Juve rimonta il Gala e si illude, poi crolla ai supplementari: Spalletti è fuori dalla Champions.

La Juventus sfiora la rimonta ma agli ottavi di Champions va il GalatasarayLa Juventus sfiora l'impresa ma alla fine esce dalla Champions League dopo una partita piena di emozioni contro il Galatasaray. I bianconeri di Spalletti riescono incredibilmente a ribaltare ... firenzeviola.it

Pagina 1 | Juve-Galatasaray dentro lo stadio: tutti giù per terra, la sceneggiata turca e lo Stadium inferocitoLa serata dello Stadium inizia con il coro Chi non salta nerazzurro è con i fischi assordanti all'ingresso in campo dei giocatori del Galatasaray. Ci sono tre gol da recuperare dopo il 5-2 dell'anda ... tuttosport.com

Zhegrova, il messaggio dopo Juventus-Galatasaray e scuse ai tifosi in campo: "Fa male" - facebook.com facebook

Juventus-Galatasaray, l'espulsione di Kelly nel secondo tempo. Video #SkySport #SkyUCL x.com