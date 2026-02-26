juventus galatasaray 3 2 impresa sfiorata ma bianconeri fuori dalla champions

I bianconeri rimontano tre gol e poi si arrendono ai supplementari TORINO - Nulla da fare per la Juventus, che sfiora e accarezza l'impresa, ma viene eliminata nei supplementari. I bianconeri rimontano i tre gol di scarto, poi affondano in contropiede: Baris Yilmaz e Osimhen firmano il 3-2 e la qualificazione del Galatasaray. Spalletti deve adattarsi con McKennie terzino sinistro e Koopmeiners mezzala, ma soprattutto cambia in porta: c'è Perin e non Di Gregorio. La Juventus spinge subito per inseguire l'impresa, mentre i turchi reagiscono cercando di spezzare i ritmi in ogni modo possibile, sacrificando il gioco e le azioni di Osimhen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

