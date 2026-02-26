juventus galatasaray 3 2 ai supplementari bianconeri eliminati dalla champions

La Juventus batte 3-2 il Galatasaray dopo aver prolungato la sfida ai tempi supplementari ma esce dalla Champions League nel playoff in virtù della sconfitta per 5-2 della gara d’andata. Locatelli sblocca il risultato al 37' su calcio di rigore, in avvio ripresa Kelly viene espulso per doppia ammonizione. I bianconeri non si arrendono e riescono a prolungare la sfida oltre il 90' grazie alle reti di Gatti e McKennie. Ai tempi supplementari però i turchi rimettono le cose a posto: Osimhen segna alla fine del primo tempo, Yilmaz trova il 3-2 al 119' che chiude definitivamente il discorso qualificazione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

