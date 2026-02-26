Juve-Pinsoglio | la storia infinita È ufficiale il quarto rinnovo del terzo portiere

La Juventus ha annunciato il rinnovo contrattuale del suo portiere di riserva, che rimane in squadra per un’altra stagione. Dopo aver trascorso un lungo periodo nel settore giovanile, il giocatore ha accumulato un totale di sei presenze con la prima squadra nel corso di quasi dieci anni. La decisione di prolungare il contratto conferma la volontà del club di mantenere stabile il reparto portieri.

Juve-Pinsoglio, la storia infinita. Ufficiale il rinnovo del terzo portiere bianconero che prolunga fino al 2027. Era a scadenza, con il quarto prolungamento mette in fila la garanzia della decima stagione sotto la Mole, nel club in cui è cresciuto calcisticamente. Dalla stagione 2017-18 ha collezionato 6 presenze, di cui solo una da 90 minuti (Sampdoria-Juventus del 26 maggio del 2019). Pinsoglio è un riferimento per il gruppo, non solo per i portieri. Conosce bene il club e la sua storia, in questi anni è stato sempre in prima linea per contribuire alla costruzione di un gruppo solido. Si tratta dell'unica certezza nel reparto arretrato di fronte alle incertezze che ci sono sul conto di Perin e Di Gregorio, che potrebbero invece salutare la prossima estate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

