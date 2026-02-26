Juve impresa sfiorata col Galatasaray | ma è fuori Che dolore

Da liberoquotidiano.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cuore della Juventus è enorme, ma l'impresa è soltanto sfiorata: il Galatasaray perde 3-2 ma si qualifica agli ottavi di Champions, i bianconeri escono a testa altissima. Oltre ai tre gol da recuperare rispetto a Istanbul, dopo il 2-5 dell'andata, la squadra di Spalletti gioca anche la ripresa in 10 per l'espulsione di Kelly. Ma l'eliminazione arriva soltanto ai supplementari, dopo che i 90' si erano chiusi su un incredibile 3-0 che aveva riaperto i giochi.  Bremer e Yildiz sono recuperati, il turco parte anche titolare: il 10 bianconero completa il tridente con Conceicao e David, a centrocampo ci sono i soliti Thuram e Locatelli oltre a Koopmeiners. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

juve impresa sfiorata col galatasaray ma 232 fuori che dolore
© Liberoquotidiano.it - Juve, impresa sfiorata col Galatasaray: ma è fuori. Che dolore...

Juventus-Galatasaray 3-2, impresa sfiorata ma bianconeri fuori dalla ChampionsI bianconeri rimontano tre gol e poi si arrendono ai supplementari TORINO - Nulla da fare per la Juventus, che sfiora e accarezza l'impresa, ma viene...

La Juve si qualifica agli ottavi di Champions se…: cosa serve per centrare l’impresa col GalatasarayPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

JUVENTINO PESCA IL GALATASARAY IN CHAMPIONS LEAGUE

Video JUVENTINO PESCA IL GALATASARAY IN CHAMPIONS LEAGUE ???

Temi più discussi: Juve, impresa sfiorata con il Galatasaray: Locatelli, Gatti e McKennie non bastano. Furia sull’arbitro per il rosso a Kelly; Juventus-Galatasaray 3-2, impresa sfiorata ma bianconeri fuori dalla Champions; Juventus-Galatasaray 3-2: impresa solo sfiorata, i numeri non premiano Spalletti; Juve, impresa sfiorata col Galatasaray: ma è fuori. Che dolore...

juve impresa sfiorata colJuventus-Galatasaray 3-2, impresa sfiorata ma bianconeri fuori dalla ChampionsMonta la protesta dei cittadini: Situazione segnalata da tempo. Serve un intervento rapido per mettere in sicurezza l’area ... reggiotv.it

juve impresa sfiorata colLa Juve sfiora l'impresa in 10, ma e' addio alla ChampionsIl cuore della Juventus è enorme, ma l'impresa è soltanto sfiorata: il Galatasaray perde 3-2 ma si qualifica agli ottavi di Champions, i bianconeri escono a testa altissima. Oltre ai tre gol da ... ansa.it