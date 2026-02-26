Juve impresa sfiorata col Galatasaray | ma è fuori Che dolore

Il cuore della Juventus è enorme, ma l'impresa è soltanto sfiorata: il Galatasaray perde 3-2 ma si qualifica agli ottavi di Champions, i bianconeri escono a testa altissima. Oltre ai tre gol da recuperare rispetto a Istanbul, dopo il 2-5 dell'andata, la squadra di Spalletti gioca anche la ripresa in 10 per l'espulsione di Kelly. Ma l'eliminazione arriva soltanto ai supplementari, dopo che i 90' si erano chiusi su un incredibile 3-0 che aveva riaperto i giochi. Bremer e Yildiz sono recuperati, il turco parte anche titolare: il 10 bianconero completa il tridente con Conceicao e David, a centrocampo ci sono i soliti Thuram e Locatelli oltre a Koopmeiners. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Tutto il dolore del capitano della Juventus dopo aver sfiorato un'impresa che sarebbe stata storica «Abbiamo dato il cuore e qualcosa di più. Grazie ai compagni e allo stadio. Purtroppo non abbiamo raccolto nulla, se non l'energia da portarci da qui alla fine

