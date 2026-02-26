Juve Galatasaray 3-0 LIVE | via ai supplementari!
Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. Le prossime mosse Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novità Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Diretta gol Champions League LIVE: Juve Galatasaray 3-0, McKennie realizza il gol del sogno. Si va ai supplementariCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.
Ultimissime Juve LIVE: ai playoff ci sarà il Galatasaray: Chiellini commenta il sorteggiodi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.
UMILIAZIONE TOTALE… GALATASARAY - JUVENTUS 5-2 | LIVE REACTION TIFOSI JUVENTINI
Temi più discussi: La Juve crede nell’impresa Galatasaray. Spalletti, rimonta in 3 mosse; Juve-Galatasaray: cosa serve ai bianconeri per passare il turno in Champions; Juventus-Galatasaray, ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: storia della partita; Gli highlights di Galatasaray-Juventus 5-2.
Delirio Juventus, Galatasaray ripreso nonostante l'uomo in meno! Il 3-0 lo segna McKennieClamoroso allo Stadium, dove la Juventus ha trovato il 3-0 sul Galatasaray nonostante sia un uomo in meno dall'inizio del secondo tempo! All'80'. tuttomercatoweb.com
Champions, Atalanta-Dortmund 4-1: bergamaschi agli ottavi. Ora Juve-Galatasaray 3-0Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions, Atalanta-Dortmund 4-1: bergamaschi agli ottavi. Ora Juve-Galatasaray 2-0 ... tg24.sky.it
La #Juventus chiude in vantaggio il primo tempo a Torino contro il #Galatasaray grazie al rigore di un leader come #Locatelli. #Juventusnews24 - facebook.com facebook
Inizia il secondo tempo di Juve-Galatasaray #JuveGalatasaray 1-0 x.com