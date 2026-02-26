Il sogno di una rimonta leggendaria si infrange sui guantoni di Cakir e sulla spietatezza di Victor Osimhen. All’ Allianz Stadium, la Juventus di Luciano Spalletti sfiora un’impresa che sarebbe rimasta scolpita nella storia della Champions League, ma deve arrendersi al Galatasaray nei tempi supplementari. Dopo aver annullato lo svantaggio di tre gol dell’andata con una prova di cuore e sacrificio, condotta per oltre un’ora in inferiorità numerica, i bianconeri cadono sotto il colpo dell’ex attaccante del Napoli, che sigilla il punteggio sul 3-2 ( 7-5 complessivo) e spedisce i turchi agli ottavi di finale. La congiuntura della gara era apparsa subito favorevole ai padroni di casa, capaci di sbloccare l’impasse al 36’ grazie a un rigore glaciale di Manuel Locatelli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve-Gala 3-2: Osimhen spegne la rimonta, bianconeri fuori a testa alta

Osimhen, giallo infortunio, CorSport: «Il Gala lo nasconde! Salirà sull’aereo solo per spaventare la Juve»di Redazione JuventusNews24Osimhen, giallo infortunio, CorSport: «Il Gala lo nasconde! Salirà sull’aereo solo per spaventare la Juve».

Gol Osimhen, Juve Galatasaray 3-1: il nigeriano spegne le speranze bianconere. Turchi sempre più vicini alla qualificazionedi Redazione JuventusNews24Gol Osimhen, la rete del nigeriano in Juve Galatasaray spegne le speranze bianconere.

Temi più discussi: Juve, che disastro! Nella bolgia dell'Ali Sami Yen, il Galatasaray s'impone 5-2; La Juventus ha perso 5-2 contro il Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League; Serata di Gala o da incubo? La Juve crolla 5-2 col Galatasaray: Spalletti ora cerca il miracolo; Figuraccia Juve, ‘manita’ Galatasaray: Lang show, Cabal espulso e Bremer K.O.

Juve, da serata di gala a incubo senza fine. E i precedenti non sorridono ai bianconeriDopo l'amara serata di San Valentino, coincisa con la sconfitta per 3-2 con l'Inter e le polemiche per l'episodio Bastoni-Kalulu, la serata di Gala della Juventus si trasforma rapidamente da sogno a i ... msn.com

Campobasso-Juventus Next Gen 2-1, Cristallo ribalta la gara. Espulso Gunduz, bianconeri in 1072'- La panchina della Juve chiede nuovamente l'FVS, ma l'arbitro convalida anche la rete di Cristallo. 69'- Cristallo!! La ribalta in 3 minuti il Campobasso!! I ... tuttojuve.com

JUVE-GALATASARAY, 1-0 A FINE PRIMO TEMPO Termina 1-0 il primo tempo di Juve-Galatasaray. Diversi tentativi lato bianconero, ma alla fine è Locatelli a sbloccare la sfida con un freddo calcio di rigore al 37' La formazione guidata da Spalletti si gioch - facebook.com facebook

#Juve, impresa col Gala Le sensazioni dalla Continassa E #Spalletti ha concesso un giorno libero x.com