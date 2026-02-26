Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Roma si prepara ad accogliere un evento espositivo che sfida i confini tra realtà e artificio, ponendo al centro del dibattito contemporaneo uno dei temi più urgenti della nostra epoca: l’accumulo globale di scarti. Il prossimo 18 marzo 2026, la Galleria Pavart inaugura JUNK. Il futuro in discarica, la mostra personale di Uter, pseudonimo di Arturo Ursumando. Curata da Velia Littera, l’esposizione non è soltanto una rassegna di immagini, ma un percorso concettuale che utilizza la tecnologia dell’Intelligenza Artificiale come un pennello digitale per dipingere scenari post-industriali e icone drammatiche. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - JUNK: l’intelligenza artificiale di Uter alla Pavart

Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il...

Apple accelera tre grandi piani di wearables con intelligenza artificiale: occhiali intelligenti n50, pendente con intelligenza artificiale e fotocamera airpodsIn scena una strategia Apple centrata sull’intelligenza artificiale integrata in dispositivi indossabili e componenti audio, con l’obiettivo di...

Temi più discussi: Uter. Junk, il futuro in discarica; Mostra personale JUNK Il futuro in discarica; Mostra JUNK di Uter a Roma: fino al 10 aprile 2026.

L’Intelligenza artificiale ora fa paura: a Wall Street e Mumbai crollano le azioni del softwareDue analisi ipotizzano che l'intelligenza artificiale possa sconvolgere l'occupazione e l'economia mondiale, scatta la fuga dai titoli dei colossi digitali ... ilfattoquotidiano.it

Intelligenza artificiale e vulnerabilità umana: rischi, responsabilità e nuove strategie per le impreseL’intelligenza artificiale accompagna sempre più decisioni personali, finanziarie e sanitarie, spesso nei momenti più delicati. Per le imprese, integrare tutele e sicurezza psicologica nei sistemi div ... wired.it