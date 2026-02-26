jey uso sfida il wwe universe con una reazione esplosiva

Durante l’ultima puntata di Raw, Jey Uso ha suscitato grande attenzione con una reazione intensa, che ha portato alla sua qualificazione all’Elimination Chamber. La scena ha lasciato i fan senza parole, aprendo nuove possibilità per il suo percorso nel torneo. La sua performance ha attirato i commenti di molti spettatori, che hanno seguito con interesse gli sviluppi della serata.

Una svolta inattesa Ha contraddistinto la puntata di Raw, offrendo a Jey Uso l'opportunità di accedere all'Elimination Chamber con l'ultimo posto disponibile. La serata ha visto un cambio di piani legato a un imprevisto infortunio, che ha modificato l'assegnazione iniziale del vincitore e ha aperto una nuova dinamica per lo show in programma. Durante la serata, Jey Uso ha conquistato la qualificazione schienando El Grande Americano, assicurandosi l'ultimo posto per l'Elimination Chamber maschile. I piani originali prevedevano Bronson Reed come vincitore, ma un infortunio ha costretto un cambio repentino della gerarchia e della valutazione delle carte in tavola.

