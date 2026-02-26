Jeep rovesciata feriti | 118 vigili del fuoco e polizia locale

Oggi pomeriggio, intorno alle 18, un incidente in via Calvi a Marghera ha coinvolto due veicoli, con una jeep rovesciata a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per assistere i feriti e gestire la situazione. La dinamica dell’accaduto e le eventuali cause sono ancora in fase di accertamento.

Verso le 18 di oggi, giovedì 26 febbraio, in uno scontro fra due veicoli in via Calvi a Marghera, nei pressi della rotonda di piazzale Parmesan, una jeep grigia è finita rovesciata a bordo strada e sono stati soccorsi i feriti a bordo dei veicoli. Subito i vigili del fuoco sono intervenuti ad.