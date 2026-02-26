I Wizards hanno annunciato l’ingaggio di Jamir Watkins, che passa da un accordo temporaneo a un contratto a stagione intera. La firma rappresenta un passo importante per la squadra, che punta a rafforzare il roster con un giocatore che ha mostrato buone possibilità durante le precedenti esperienze. La notizia si configura come un segnale di fiducia nei confronti del nuovo acquisto.

Le manovre contrattuali dei Wizards hanno interessato l’asse principali della squadra, con Jamir Watkins che passa dal Two-Way Contract a un contratto standard biennale. L’esterno proveniente da Florida State, selezionato al N. 43 nel recente draft NBA, ha fornito in stagione una media di 5,7 punti e 3,5 rimbalzi in 18 minuti di campo, evidenziando continuità di impiego e contributi concreti in entrambe le fasi di gioco. La trasformazione del suo accordo rafforza la posizione del giocatore all’interno del roster, offrendo una maggiore stabilità e prospettive di rotazione strutturate. Il passaggio a un contratto standard riflette una valutazione positiva delle prestazioni fornite e della proiezione di sviluppo, permettendo al giocatore di avere un ruolo più definito nell’organico stagionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Jamir Watkins firma con i Wizards: i dettagli del contratto

Cameron Payne firma con i Partizan: tutti i dettagli del contrattoUna mossa di mercato dal peso storico segna la gestione del Partizan Mozzart Bet: la possibile cessione di Cameron Payne porterebbe liquidità...

Leggi anche: Balotelli riparte dagli Emirati Arabi: c’è la firma con l’Al-Ittifaq! I dettagli del contratto