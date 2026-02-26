Sempre più portoghesi (ed expat) tendono a preferire Porto a Lisbona. Per le sue dimensioni più contenute, per la migliore qualità della vita, gli spazi di vita più ampi, per il suo turismo ancora in fase crescente e per l’incredibile varietà di locali, enoteche, botteghe storiche e indirizzi gastronomici che la animano. Trascorrervi qualche giorno in questo periodo storico può essere interessante non solo per chi viaggia con un approccio diciamo tradizionale, ma anche per chi studia questo settore da un punto di vista socio-culturale ed economico. Il grosso dei cambiamenti in termini di prodotto, lavorazioni e materie prime sta avvenendo proprio adesso e, nonostante un momento di apparente stallo del lavoro, le nuove aperture sono numerose. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Itinerario alla scoperta di Porto, in piena evoluzione gastronomica

