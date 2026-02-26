Cosa: Una serata evento speciale con la proiezione del film e lo spettacolo teatrale Italianesi. Dove e Quando: Al TeatroBasilica di Roma, il 2 marzo 2026 (ore 19:00 proiezione, ore 21:00 spettacolo). Perché: Per riscoprire, attraverso la pluripremiata interpretazione di Saverio La Ruina, una pagina tragica e poco nota della storia italiana del dopoguerra. L’appuntamento del 2 marzo presso il TeatroBasilica di Roma si preannuncia come un momento di altissimo valore civile e artistico. La serata, interamente dedicata al talento di Saverio La Ruina, propone un doppio binario narrativo per affrontare una delle ferite più profonde e meno raccontate del nostro Novecento: la vicenda dei cittadini italiani rimasti intrappolati in Albania dopo la seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Italianesi: al TeatroBasilica la storia dimenticata degli esuli in Albania

