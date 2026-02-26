L’Italia sta rafforzando la collaborazione nel settore della difesa con l’India, con l’obiettivo di migliorare le capacità industriali e la sicurezza delle supply chain. Entrambi i paesi cercano di proteggere le infrastrutture strategiche e di espandere la presenza nell’area Indo-Mediterraneo. Le attività si concentrano su iniziative condivise e progetti di sviluppo comune per consolidare i rapporti bilaterali.

Oggi, il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago ha incontrato a Palazzo Marina, a Roma, il segretario per la Produzione della Difesa dell’India, Sanjeev Kumar. I colloqui si sono concentrati sulla cooperazione ad alto contenuto tecnologico nei domini marittimo, aereo e spaziale. Le parti hanno discusso anche la protezione delle infrastrutture critiche e il rafforzamento della resilienza industriale. Perego ha sottolineato il valore strategico dei legami industriali bilaterali nel settore della difesa. “La cooperazione industriale nel campo della difesa e della sicurezza tra Italia e India – ha commenta — rappresenta uno dei... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Italia-India. La difesa come leva della cooperazione

