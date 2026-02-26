Ispra presenta alla Camera la Piattaforma per la sostenibilità della finanza e delle imprese

Ispra ha presentato alla Camera una nuova piattaforma dedicata alla sostenibilità della finanza e delle imprese. La piattaforma mira a rendere più semplice integrare pratiche sostenibili nel settore finanziario. Viene illustrata come uno strumento per migliorare la trasparenza e favorire scelte più responsabili. La proposta si rivolge a imprese e operatori del settore finanziario, offrendo nuove opportunità di sviluppo.

ISPRA trasforma la finanza sostenibile da obbligo normativo a opportunità competitiva con la nuova “Piattaforma per la sostenibilità della finanza e delle imprese”. Basato sul documento tecnico del 2024 "La sfida ambientale per la finanza sostenibile", il nuovo strumento introduce indicatori chiave ambientali scientificamente validati che permettono a imprese, operatori finanziari e PMI di calcolare con rigore scientifico le emissioni dirette e indirette (gas serra e inquinanti), varie tipologie di impatti e rischi fisici. La piattaforma digitale, che sarà operativa e resa disponibile agli utenti dopo l'estate 2026, è stata presentata alla Camera nel corso del convegno “Sfide ambientali e competitività: gli strumenti ISPRA per imprese, finanza e mondo assicurativo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

