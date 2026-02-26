Ispettori ministeriali indagano sull’ospedale di Bolzano dopo la morte di Domenico

Gli ispettori ministeriali stanno verificando quanto accaduto nell’ospedale di Bolzano, dopo la scomparsa di Domenico. Le persone coinvolte stanno fornendo le loro testimonianze e vengono esaminati i documenti relativi al caso. La situazione resta sotto controllo mentre si cercano tutte le risposte necessarie. Le indagini continuano per chiarire i fatti e fare luce sulla vicenda.

L'indagine riguardante il trapianto di cuore effettuato sul piccolo Domenico ha raggiunto un momento cruciale. Gli ispettori del Ministero della Salute stanno operando all'ospedale di Bolzano per raccogliere tutta la documentazione pertinente all'espianto e al trasporto dell'organo, successivamente trapiantato all'Ospedale Monaldi di Napoli, dove il bambino è purtroppo deceduto. Questo caso ha sollevato forti preoccupazioni e interrogativi sull'adeguatezza delle procedure seguite. La settimana scorsa, la stessa operazione di verifica si era già svolta presso la struttura sanitaria napoletana, coinvolta direttamente nel caso.

