Nel panorama dei pesi welter e junior welter, una possibile sfida attira l’attenzione: Isaac Cruz è disposto a salire di categoria per fronteggiare Ryan Garcia. Cruz è attualmente detentore del titolo interinale WBC dei 140 lb, mentre Garcia ha conquistato la cintura WBC dei welter a 147 lb. L’interesse per un incontro tra i due nasce dalla volontà di testare le capacità di Cruz nel contesto di una divisione superiore e dalla determinazione di Garcia di difendere la propria posizione. La disponibilità di Cruz a avanzare di peso viene formalmente dichiarata, con l’intento di accettare la sfida a 147 lb e dimostrare competitività contro avversari naturali più grandi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Isaac Cruz punta alla sfida con Ryan Garcia salendo di categoria

