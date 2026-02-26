Irina Shayk prende l' ascensore della sala stampa Ariston e concede selfie – Il video

Irina Shayk, durante la terza serata del festival di Sanremo, si ferma con il pubblico per scattare selfie e rispondere alle domande dei giornalisti. Dopo aver salutato i presenti, si dirige verso l’ascensore, tra gli applausi e le richieste di foto. L’evento si svolge nel centro della manifestazione e attira l’attenzione di molti presenti.

