Irina ritrova la sua famiglia dopo 25 anni | Un colpo al cuore conoscere mia nipote torneremo in Tagiskistan

Una lettera in un vecchio scatolone, un post su Facebook. E la voglia di incontrare la zia mai conosciuta: si sono ritrovate così Lola e Irina. "E adesso non ci perderemo mai più". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ritrova la nipote mai conosciuta dopo 25 anni, la storia di Irina arrivata a Roma dal Tagikistan: “È un miracolo”

Alfredo a C’è Posta ritrova Concetta dopo 64 anni: “Ho dimenticato tutto, amo mio marito”, poi il colpo di scenaA C’è Posta per Te la storia di Alfredo, il barbiere che dopo oltre sessant'anni ha cercato il suo primo amore, Concetta.

Discussioni sull' argomento Ritrova la nipote mai conosciuta dopo 25 anni, la storia di Irina arrivata a Roma dal Tagikistan: È un miracolo; Dal Tagikistan a Torpignattara, ritrova la zia fuggita dall'Urss con un post su Facebook; Irina ritrova la nipote dopo 25 anni: dalla storia dal Tagikistan a Roma, È un miracolo.

La storia di Irina Shayk, vista attraverso le cover di Vogue Italia e le sue passerelle più belleCo-condurrà la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma la sua vita è sempre stata densa di deviazioni inaspettate ... vogue.it

Ritrova il tuo stile con le giacche di primavera! - facebook.com facebook