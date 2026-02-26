Iran-Usa al via terzo round colloqui a Ginevra

(Adnkronos) – Sono iniziati oggi, giovedì 24 febbraio, a Ginevra i negoziati indiretti tra Iran e Stati Uniti, con la mediazione dell'Oman. Lo riferiscono i media iraniani, dopo la notizia dell'arrivo della delegazione di Teheran, guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, nella sede dell'ambasciata dell'Oman a Ginevra per il terzo round di colloqui indiretti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Iran, a Ginevra negoziati con Usa verso il terzo roundL’Iran e gli Stati Uniti si preparano a incontrarsi oggi a Ginevra per i negoziati sul nucleare.

Le due potenze discutono su una soluzione duratura, mentre l'Iran offre incentivi economici per evitare un conflitto

Sul tavolo resta la questione dell'arricchimento iraniano dell'uranio ma anche lo sviluppo missilistico e l'appoggio alle milizie nella regione da parte di Teheran

Oggi a Ginevra nuovo round di colloqui Iran-Usa sul nucleare. L'inviato speciale di Washington Witkoff è arrivato in Svizzera, Teheran chiede 'serietà'

L'Iran ha respinto le tattiche di pressione USA alla vigilia dei colloqui di Ginevra, definendo le sue dichiarazioni "grandi bugie" e dicendo che i negoziati potrebbero portare a un accordo attraverso una "diplomazia onorevole".