Roma, 26 febbraio 2026 - Oggi a Ginevra terzo round di colloqui tra Usa e Iran. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, è già in città da stamane per incontrare, assieme a Jared Kushner, la delegazione di Teheran guidata dal ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, accompagnato dai suoi vice ministri Majid Takht-Ravanchi e Kazem Gharibabadi. Il punto delle trattative è la pretesa di Washington che l'Iran cessi l'arricchimento nucleare, per escludere così la creazione di un’arma atomica, mentre Teheran rivendica il diritto ad avere un programma nucleare civile. Oman: consegnata ultima proposta di Teheran L'Oman, mediatore nel dialogo indiretto tra Stati Uniti e Iran, ha consegnato oggi l'ultima proposta iraniana a Washington, fa sapere la Irna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran Usa, a Ginevra terzo round di negoziati. FT: “Teheran prova a offrire affari d’oro alle aziende di Trump”. Consiglieri: “Meglio se Israele attacca per primo”

Iran: al via a Ginevra il terzo round di negoziati con gli Usa sul programma nucleare di Teheran. Ma resta lo spettro dell’escalationQuando ieri sera il ministro degli Esteri dell’Iran, Abbas Araghchi, è atterrato a Ginevra, in Svizzera, ha incontrato subito il collega dell’Oman,...

Iran, a Ginevra negoziati con Usa verso il terzo roundL’Iran e gli Stati Uniti si preparano a incontrarsi oggi a Ginevra per i negoziati sul nucleare.

Temi più discussi: Iran, ex vice presidente: Attacco Usa evitabile, Ginevra sarà decisiva; Giovedì i colloqui di Ginevra, Teheran, grandi bugie di Trump su nucleare e proteste - Teheran, grandi bugie di Trump su missili, nucleare e proteste; Iran, le ultime notizie in diretta | Witkoff a Ginevra per incontro Usa-Iran. Trump: Teheran ha già missili in grado di colpire l'Europa e presto potrà raggiungere noi. La replica: Bugie. L'Iran consegna la sua proposta agli Usa; Tv di Stato iraniana, conclusi i colloqui Iran-Usa a Ginevra.

A Ginevra il terzo giro di colloqui Teheran-Washington. L’Iran chiede serietà agli UsaAl via oggi a Ginevra il terzo giro di colloqui tra Iran e Stati Uniti sul dossier nucleare, con la mediazione dell’Oman ... affaritaliani.it

Iran, a Ginevra negoziati con Usa verso il terzo roundL'Iran e gli Stati Uniti si preparano a incontrarsi oggi a Ginevra per i negoziati sul nucleare. Colloqui considerati l'ultima chance per la diplomazia, dato ... lapresse.it

L'Iran ha respinto le tattiche di pressione USA alla vigilia dei colloqui di Ginevra, definendo le sue dichiarazioni “grandi bugie” e dicendo che i negoziati potrebbero portare a un accordo attraverso una “diplomazia onorevole”. @CostanzaSpocci x.com

HEZBOLLAH: "NON INTERVERREMO SE ATTACCHI LIMITATI USA ALL'IRAN" Un funzionario di Hezbollah ha detto che il gruppo (terrorista, nota di Progetto Dreyfus) paramilitare libanese non interverrà militarmente nel caso di attacchi "limitati" degli Usa all'I - facebook.com facebook