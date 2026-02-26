Iran Usa a Ginevra terzo round di negoziati FT | Teheran prova a offrire affari d’oro alle aziende di Trump Consiglieri | Meglio se Israele attacca per primo

Roma, 26 febbraio 2026 - Oggi a Ginevra terzo round di colloqui tra Usa e Iran. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, è già in città da stamane per incontrare, assieme a Jared Kushner, la delegazione di Teheran guidata dal ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, accompagnato dai suoi vice ministri Majid Takht-Ravanchi e Kazem Gharibabadi. Il punto delle trattative è la pretesa di Washington che l'Iran cessi l'arricchimento nucleare, per escludere così la creazione di un’arma atomica, mentre Teheran rivendica il diritto ad avere un programma nucleare civile. Oman: consegnata ultima proposta di Teheran L'Oman, mediatore nel dialogo indiretto tra Stati Uniti e Iran, ha consegnato oggi l'ultima proposta iraniana a Washington, fa sapere la Irna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

