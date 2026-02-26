Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che i colloqui con l’Iran in programma oggi a Ginevra saranno incentrati principalmente sul programma nucleare di Teheran. Allo stesso tempo Rubio ha affermato che Teheran deve negoziare sul suo programma di missili balistici. In caso contrario – ha dichiarato – ” è un grosso, grosso problema”. “Speriamo che si possano compiere progressi, perché questa è la preferenza del Presidente, compiere progressi sul fronte diplomatico”, ha precisato anche Rubio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Rubio: "Presidente vuole progressi sul fronte diplomatico"

Raid in Cisgiordania, oltre 100 arresti. Sul fronte diplomatico c'è tensione tra Israele e UcrainaSono «almeno 100» i palestinesi arrestati nel corso di vari raid dell’esercito israeliano in Cisgiordania.

Meloni e Zelensky rafforzano il fronte diplomatico: “Roma è un partner chiave”. Trump attacca: “I leader europei sono deboli”Con la premier Giorgia Meloni, afferma Zelensky, «abbiamo avuto un colloquio eccellente e molto approfondito su tutti gli aspetti della situazione...

Temi più discussi: Iran-Usa, il doppio ordine di Trump nel giorno decisivo; Nucleare, Rubio: Accordo con Iran difficile, ma ci proveremo; Giovedì i colloqui di Ginevra, Teheran, grandi bugie di Trump su nucleare e proteste - Teheran, grandi bugie di Trump su missili, nucleare e proteste; Colloqui Usa-Iran, Steve Witkoff è arrivato a Ginevra.

Iran, Rubio: Presidente vuole progressi sul fronte diplomatico(LaPresse) - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che i colloqui con l'Iran in programma oggi a Ginevra saranno ... stream24.ilsole24ore.com

Iran, Trump pronto ad un attacco mirato: Teheran però vuole trattare e intanto prepara la successione a Khamenei nel caso venisse uccisoIran, Trump pronto ad un attacco mirato: Teheran però vuole trattare e intanto prepara la successione a Khamenei nel caso venisse ucciso ... blitzquotidiano.it

WATCH #Trump is preparing to attack #Iran diplomacy is running out #Rubio #Netanyahu #UnitedNations La7 - facebook.com facebook