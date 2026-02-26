Inveisce contro una ragazza al Pilastro era ubriaco e aveva delle motoseghe

Da viterbotoday.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione nel quartiere Pilastro a Viterbo. Nella serata di martedì 24 febbraio, un uomo in evidente stato di ebbrezza avrebbe iniziato a inveire contro una ragazza in strada. Secondo quanto ricostruito, avrebbe urlato frasi sconnesse nei confronti della giovane attirando l'attenzione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Tensione al Pronto soccorso. Individuo dopo lunga attesa inveisce contro gli infermieri

Inveisce contro ex moglie, poi spara davanti al bambino: colpito a un piede un amico della donnaFollia nel pomeriggio di Capodanno nei pressi di una palazzina di via Pompiliano a Nardò.

Temi più discussi: Inveisce contro la madre, la donna fugge in strada e chiama i soccorsi: 19enne arrestato; Tifoso del Napoli inveisce davanti alla tv contro l’arbitro, la moglie lo accoltella. Arrestata; Forbidden Fruit e La Forza di una donna, le anticipazioni del 18 febbraio; Il caso del marito accoltellato dalla moglie per gli insulti in Atalanta-Napoli. Le urla e l'inferno in salotto: Ha capito male.

inveisce contro una ragazzaViterbo – Ubriaco urla contro una ragazza al Pilastro, intervengono i carabinieriIn casa dell'uomo anche oggetti, tra cui motoseghe, che sembrerebbero rubate VITERBO - Momenti di tensione nella serata di martedì 24 febbraio nel quartiere P ... etrurianews.it

inveisce contro una ragazzaVede la ex del suo ragazzo al bar e dà in escandescenze: urla e insulti poi scaglia un bicchiere contro la barista. Lite placata dai carabinieriTREVISO - Tutto è cominciato da una gelosia, poi sfociata in un'accesa lite. Culminata con una ragazza che ha lanciato un bicchiere contro un'altra giovane. Il violento ... ilgazzettino.it