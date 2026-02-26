Intesa by night poi nodo proponenti Centrodestra deposita ‘sua’ legge elettorale

Il centrodestra ha presentato ufficialmente la sua proposta di legge elettorale, segnando un passo importante nelle dinamiche politiche in corso. La discussione si concentra ora sulle modalità di approvazione e sui possibili ostacoli che potrebbero emergere lungo il percorso. La questione rimane centrale nel dibattito pubblico e politica in vista delle prossime scadenze elettorali.

Servizio Civile, aperto il nuovo bando: 3.145 posti nella Croce Rossa Italiana Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella. La presidente Sciarra: Boom di partecipanti Roma, 26 feb. (askanews) – Se si prendesse per buono il poco che è stato possibile vedere e raccontare in questi mesi, tutto sommato si potrebbe pensare che si è trattato di una gestazione veloce. Ma che le cose non stiano così, lo dimostra in fondo l’ultima trattativa, quella che si è sbloccata solo nella notte e che per tutta la giornata di oggi è sembrata ballare su particolari che, almeno apparentemente, sono residuali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Legge elettorale, centrodestra deposita testo a Senato e Camera

Legge elettorale, centrodestra deposita testo “Stabilità e rappresentanza”ROMA (ITALPRESS) – E’ stata depositata oggi a firma dei capigruppo di maggioranza alla Camera e al Senato una proposta di alcune modifiche...