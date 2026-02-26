Il Giornale: il club è più che soddisfatto del tecnico che li sta portando allo scudetto ma la figuraccia europea pesa. Il confronto con Simone è impietoso Nell’Inter sono decisamente soddisfatti del primo anno di Chivu che veleggia verso lo scudetto, lo scrive Il Giornale con Gianni Visnadi. Però scrive anche che l’eliminazione col Bodo è una delle pagine più nere della storia europea del club. E che Oaktree – conti alla mano – ovviamente non è contenta della prematura eliminazione. E traspare una certa nostalgia di Inzaghi che ha raggiunto due finali Champions in tre anni. Il buco a bilancio è grave (mancano 20 milioni, perché gli ottavi... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inter, nostalgia di Inzaghi: Chivu a Bodo ha giocato con le riserve per risparmiare i titolari col Lecce

Conferenza stampa Chivu post Lecce Inter: «Col Bodo ce la giocheremo! Per me non ci sono titolari, ho un gruppo di ragazzi fantastici»di Redazione Inter News 24Conferenza stampa Chivu post Lecce Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo il successo ottenuto stasera in...

Dumfries, riserve sciolte! La decisione di Chivu verso Bodo Glimt Interdi Redazione Inter News 24Dumfries torna tra i convocati per la sfida di domani sera in Champions League contro il Bodo Glimt: la decisione di Chivu...

Inter, la scusa di Chivu non placa i tifosi: con Inzaghi mai successoIl doppio ko col Bodo gela i fan nerazzurri che ricordano come negli anni passati gli ottavi fossero l'obiettivo minimo, nessun alibi per tecnico e squadra dopo l'eliminazione dalla Champions dell'Int ... sport.virgilio.it

Senza Inzaghi l'Inter si ferma prima degli ottavi di Champions: l'ultima volta accadde con ConteAl netto di un cammino strepitoso in campionato, con il +10 recentemente raggiunto ai danni del Milan, l'Inter esce a testa bassa dalla Champions. tuttomercatoweb.com