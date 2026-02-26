Inter multata c’entra l’Under 23

Inter multata. Non solo i tre punti in classifica. La trasferta di Renate lascia all’Inter U23 anche qualche strascico disciplinare. Il Giudice Sportivo della Lega Pro, Stefano Palazzi, ha infatti inflitto al club nerazzurro un’ammenda di 600 euro “per avere alcuni dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo”. Una leggerezza organizzativa che è costata la sanzione economica alla società. Non finisce qui. È ufficiale anche la squalifica per una giornata dell’allenatore Stefano Vecchi, che non potrà sedere in panchina nel prossimo impegno, il derby contro l’Alcione Milano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

