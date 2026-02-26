Inter addio a 2 nomi pesantissimi | le conseguenze del flop-Champions

L'Inter sta affrontando un momento di cambiamenti significativi, con due giocatori che lasceranno la squadra. La società ha deciso di intervenire per rinnovare la rosa e adattarsi alle recenti difficoltà in Champions League. Le mosse in corso indicano una volontà di rinnovamento, anche se ancora non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle prossime mosse.

Non è una rivoluzione, ma una ristrutturazione profonda sì. L' Inter si prepara a cambiare pelle, puntando su un ringiovanimento già avviato da Beppe Marotta e Piero Ausilio con l'arrivo quest'anno di profili come Luis Henrique (2001), Sucic e Bonny (entrambi nati il 25 ottobre 2003), Diouf (2003) e il rientro di Pio Esposito (2005). L'unica eccezione è Akanji, più esperto, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City. Ma il vero tema riguarda le uscite, perché l'estate porterà diversi addii pesanti. In porta si chiude il capitolo Yann Sommer, che lascerà da svincolato dopo tre stagioni tra alti e bassi.