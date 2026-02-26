Insulti sugli spalti durante un' Under 15 a Viterbo | scoppia la polemica

In una partita di basket Under 15 tra Blu Star Viterbo e Blu Star Capranica, si è aperto un dibattito sul clima che accompagna le gare giovanili. In campo scendevano atleti di 13 e 14 anni, mentre dalle tribune sono emersi segnali di tensione e richiami a comportamenti antisportivi rivolti agli avversari. La situazione ha acceso una discussione sul ruolo degli adulti presenti sugli spalti e sull’impatto del contesto sportivo fin dalle categorie giovanili. Secondo testimonianze raccolte, dai spalti sarebbero stati uditi cori carichi di odio e insulti rivolti agli atleti in campo. Tutte le situazioni hanno riguardato una sfida tra due formazioni giovanili, giocata in un contesto cittadino, con i ragazzi impegnati in una competizione che prevede età comprese tra i 13 e i 14 anni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Insulti razzisti verso Adhu Malual e la famiglia sugli spalti. La giocatrice: "Il silenzio non è più un’opzione”Adhu Malual, l'opposto di Monviso Volley e della nazionale italiana, ha denunciato quanto accaduto durante la partita casalinga tra la sua squadra e...

Pallacanestro – Match under 15, genitori protagonisti in negativo: dagli spalti insulti e cori carichi d’odioVITERBO - Doveva essere una normale partita di campionato under 15. In campo ragazzi di 13 e 14 anni, sugli spalti genitori e familiari. Invece, venerdì sera a ... etrurianews.it

Dagli spalti insulti agli arbitri? La rivoluzione: verranno puniti i figli dei genitori-ultrasNel libro di Ezechiele, ma pure nel Deuteronomio, sta scritto un principio diventato universalmente accettato: le colpe dei padri non devono ricadere sui figli. Ed è vero. Ma quando si è ... ilgiornale.it

