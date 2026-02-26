Inps | stop ai bollettini cartacei per colf e badanti

L’Inps ha annunciato la fine dell’utilizzo dei bollettini cartacei per i pagamenti contributivi di colf e badanti, promuovendo una gestione più digitale. La decisione riguarda la sostituzione dei moduli cartacei con soluzioni elettroniche. La misura mira a semplificare le procedure e ridurre l’uso di supporti fisici nel processo di pagamento. Questo cambiamento si inserisce in un percorso di innovazione dei servizi offerti dall’ente.

