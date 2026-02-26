Innovation District a Key idee all' avanguardia per il futuro dell' energia

A Key si concentra sulla creazione di un Innovation District dedicato alle soluzioni energetiche del domani. L'obiettivo è favorire l'incontro tra innovatori, aziende e università per sviluppare progetti concreti che possano rivoluzionare il settore. Questa iniziativa mira a trasformare le idee innovative in applicazioni pratiche, promuovendo nuove competenze e tecnologie per il futuro dell’energia.

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - La transizione energetica richiede luoghi dove tradurre le idee in applicazioni concrete e nuove competenze capaci di trasformare la teoria in pratica industriale. Con il suo Innovation District, Key - The Energy Transition Expo diventa l'epicentro dell'innovazione sostenibile, consolidando il suo ruolo di acceleratore della crescita e di piattaforma di sviluppo per le giovani realtà imprenditoriali italiane e internazionali impegnate nel settore dell'energia. Nel nuovo layout, la manifestazione di Ieg (Italian Exhibition Group) in programma dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini ha confermato infatti la presenza di un intero padiglione, il D4, dedicato all'innovazione.