Incredibile davvero troppo Standing ovation a Sanremo per Achille Lauro poi la scoperta il giorno dopo

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha confermato quanto il palco dell’Ariston non sia soltanto una vetrina musicale, ma anche un teatro privilegiato per stile, personalità e colpi di scena. In mezzo alle esibizioni dei Big in gara e agli ospiti che si sono alternati fino a notte inoltrata, uno dei protagonisti più attesi era senza dubbio Achille Lauro. Al fianco di Carlo Conti, l’artista romano ha vestito i panni del mattatore, conquistando il pubblico con la sua presenza scenica e con quell’equilibrio tra ironia e carisma che ormai lo contraddistingue. Fin dal suo ingresso sul palco, è apparso chiaro che nulla fosse lasciato al caso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Achille Lauro a Sanremo canta Perdutamente per le vittime di Crans-Montana, è standing ovation: "Un dovere"Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026, Achille Lauro ha portato sul palco dell’Ariston un’esibizione di impatto, cantando Perdutamente...

Sanremo 2026, standing ovation per Beppe Vessicchio: l’omaggio che ha commosso il pubblico (e la sala stampa)Il primo emozionante omaggio del Festival di Sanremo 2026 è stato dedicato a Beppe Vessicchio, figura simbolo della kermesse e presenza...